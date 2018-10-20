بن حريز يتقدم رسميًا لاستضافة و تنظيم بطولة أفريقيا للقوة البدنية لسنة 2020

بن حريز يتقدم رسميًا لاستضافة و تنظيم بطولة أفريقيا للقوة البدنية لسنة 2020 وقدم الاتحاد الأفريقي تعهدًا بمناقشة طلب رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية

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تقدم رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منعم بن حريز خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية بمدينة مكناس المغربية رسميا بطلب استضافة و تنظيم البطولة الأفريقية لسنة 2020.

وقدم الاتحاد الأفريقي تعهدًا بمناقشة طلب رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية خاصة في ظل وجود منافسين للتنظيم.

وكان بن حريز قد ناقش ماتم تنفيذه من اجتماع السنة الماضية في مدينة بجايا الجزائرية، إضافة إلى استعراض ميزانية الاتحاد و مناقشة طلبات بعض الدول الأفريقية للانضمام للاتحاد.

يشار إلى أن الاجتماع حضره رؤساء الاتحادات الأفريقية لدول الجزائر و المغرب و مصر و جنوب أفريقيا و غانا و الرأس الأخضر و الكاميرون و زمبابوي والصومال.