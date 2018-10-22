“باني والعيساوي” خلفاً للمريمي في المنتخب الوطني جاء تكليف المدربان خلفاً للمدرب عمر المريمي الذي لم يفلح في قيادة المنتخب في المباراتين الماضيتين

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم المدربين الوطنيين “أبوبكر باني وفوزي العيساوي” بمهمة قيادة المنتخب الأول في مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب السيشل ، والمقررة في السابع عشر من نوفمبر الشهر المقبل في فيكتوريا عاصمة السيشل، وذلك لحساب الجولة الثانية من إياب التصفيات المؤهلة للنهائيات الإفريقية 2019.