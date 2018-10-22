“باني والعيساوي” خلفاً للمريمي في المنتخب الوطني
جاء تكليف المدربان خلفاً للمدرب عمر المريمي الذي لم يفلح في قيادة المنتخب في المباراتين الماضيتين
أخبار ليبيا 24 – خاص
كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم المدربين الوطنيين “أبوبكر باني وفوزي العيساوي” بمهمة قيادة المنتخب الأول في مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب السيشل ، والمقررة في السابع عشر من نوفمبر الشهر المقبل في فيكتوريا عاصمة السيشل، وذلك لحساب الجولة الثانية من إياب التصفيات المؤهلة للنهائيات الإفريقية 2019.
وجاء تكليف المدربان خلفاً للمدرب عمر المريمي ، الذي لم يفلح في قيادة المنتخب في المباراتين الماضيتين، حيث خسر أمام نيجريا ( 4-0)و (3-2) على التوالي .
ويحل المنتخب الليبي في المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد “4” نقاط خلف المتصدر نيجيريا صاحبة ال”9″ نقاط والوصيف جنوب إفريقيا صاحبة ال”8″ نقاط .
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