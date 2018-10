10 أفلام تُحبس معها الأنفاس … في شهر أكتوبر

نتظر محبي وعشاق السينما العالمية مجموعة متميزة ومشوقة من الأفلام التي ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل، والتي تنوعت ما بين أفلام الخيال العلمي، والإثارة والتشويق، والموسيقي، وكان من أبرزهم فيلم الخيال العلمي والاكشن venom للنجم توم هاردي وفيلم A star is born أول تجربة إخراجية للنجم برادلي كوبر ومن بطولة ليدي جاجا بخلاف فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا First Man.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أهم هذه الأفلام التي سيتم عرضها خلال الشهر.

venom

النوعية:- ﺣﺮﻛﺔ/ ﺧﻴﺎﻝ ﻋﻠﻤﻲ/ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ

التصنيف الرقابي:-PG-13

الإخراج:- روبن فلايشر

التأليف:- كيلي مارسي وويل بيال

البطولة:- ميشيل ويليام توم هاردي توم هولاند

قصة الفيلم:-

إيدي بروك/ فينوم توم هاردي واحد من أكثر شخصيات عالم مارفل غموضًا وتعقيدًا وشرًا، كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت.. فينوم كان شخصًا عاديًا تمامًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة؛ ومنذ هذه اللحظة تغير كل شيء متعلق بحياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيانًا واحدًا لا يتجزأ ، بدأ عرضه في الخامس من اكتوبر في دور عرض الولايات المتحدة.

A star is born

النوعية:- موسيقي / ﺩﺭاﻣﺎ / ﺭﻭﻣﺎﻧﺴﻲ

التصنيف الرقابي:- للكبار فقط

الإخراج:-برادلي كوبر

التأليف:- إريك روث

البطولة:-برادلي كوبر وليدي جاجا

قصة الفيلم:-

جاكسون ماين برادلي كوبر نجم موسيقى كانتري على حافة التراجع في مستواه، يكتشف فتاة موهوبة مغمورة تُدعى آلي جيرمانوتا ليدي جاجا . عندما تشرع علاقة عاطفية بينهما في التأجج، يقوم جاكسون بدفع جيرمانوتا إلى دائرة الضوء والشهرة. وبينما تقطع آلي مسيرتها بنجاح، يعاني جاك صعوبة في الحفاظ على مجده الذي يخبو، بدأ في الخامس من أكتوبر في دور عرض الولايات المتحدة.

First Man

النوعية:- سيرة ذاتية / دراما

التصنيف الرقابي:- PG-13

الإخراج:- دامين شازيل

التأليف:- جوش سنجر

البطولة:- ريان جوسلينج، كلير فوي

قصة الفيلم:-

يلقي الفيلم نظرة على قصة حياة نيل أرمسترونج رائد الفضاء اﻷسطوري الذي يعد هو أول رجل في تاريخ البشرية يسير على سطح القمر في العشرين من يوليو من عام 1969، بدأ عرضه في الثاني عشر من أكتوبر في دور عرض الولايات المتحدة.

Serenity

النوعية:- ﺩﺭاﻣﺎ / ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ

التصنيف الرقابي:- للكبار فقط

الإخراج:- ستيفن نايت

التأليف:-ستيفن نايت

البطولة:- ماثيو ماكونهي وآن هاثاواي

قصة الفيلم:-

ماثيو ماكونهي قائد قارب صيد سمك يعيش في منطقة البحر الكاريبي، يعود ماضيه الغامض ليطارده من جديد، ثم يُشكِّل حياته في واقع جديد يختلف ظاهره عن باطنه.بدأ عرضه في التاسع عشر من اكتوبر في دور عرض الولايات المتحدة.

The Happy Prince

النوعية:- دراما

التصنيف الرقابي:- لم يحدد بعد

الإخراج:- روبرت ايفيرين

التأليف:-روبرت ايفيرين

البطولة:- كولين فيرث ، إميلي واتسون وروبرت ايفيرين

قصة الفيلم:-

القصة الغير محكية عن الأيام الأخيرة من الأوقات المأسوية للكاتب الإنجليزي الشهير (أوسكار وايلد)، الذي يلاحظ فشله وألاعيب القدر معه فيما يتعلق بالصعوبات التي تكتنف حياته، وما يلازم هذه العقبات من قساوة وسخرية. بدأ عرضه في الخامس من أكتوبر في دور عرض الولايات المتحدة.

Halloween

النوعية:- رعب وتشويق

التصنيف الرقابي:- للكبار فقط

الإخراج:- ديفيد جوردون جرين

التأليف:- ديفيد جوردون جرين

البطولة:- جودي جرير وجيمي لي كورتيس

قصة الفيلم:-

تعود (لوري سترود) إلى مواجهتها الأخيرة ضد سفاح الهالوين (مايكل مايرز)، المُقنّع الذي يطاردها منذ أن نجت بحياتها بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من قتلها منذ أربعة عقود. بدأ عرضه في التاسع عشر من أكتوبر في دور عرض الولايات المتحدة.

Can You Ever Forgive Me

النوعية:- ﺳﻴﺮﺓ ﺫاﺗﻴﺔ / ﺩﺭاﻣﺎ / ﻛﻮﻣﻴﺪﻱ

التصنيف الرقابي:- للكبار فقط

الإخراج:- مارييل هيلر

التأليف:-نيكول هولوفيك

البطولة:- ميليسا مكارثي وريتشارد جرانت

قصة الفيلم:-

القصة الحقيقية عن لي اسرائيل ميليسا مكارثي ، صديقة القطط وأفضل كُتاب السيّر الذاتية المشاهير. حيث عاشت حياتها خلال السبعينات والثمانينات ترصد ملامح النجمات الشهيرات، مثل: (كاثرين هيبورن، تالولا بانكهيد، إستي لاودر، والصحفية دوروثي كيل).. عندما تتوقف لي عن نشر كتاباتها عاجزة عن مجاراة الأذواق الحالية؛ تُحوَِل عملها الفني إلى الخداع والغش، بتحريض ومعاونة صديقها الوفي (جاك). بدأ عرضه في التاسع عشر من أكتوبر في دور عرض الولايات المتحدة.

Bad Times at the El Royale

النوعية:- تشويق وغموض

التصنيف الرقابي:- للكبار فقط

الإخراج:- درو جودارد

التأليف:-درو جودارد

البطولة:- جيف بريدجي، كريس هيمسورث وداكوتا جونسون

قصة الفيلم:-

سبعة من الغرباء، كلًا منهم يحمل سر دفين، يجتمعون في فندق الرويال وهو فندق ذو ماضِ مظلم، وعلى مدار ليلة مصيرية واحدة سيكون أمام كل شخص فرصة في الخلاص قبل أن يذهب كل شيء إلى الجحيم. بدأ عرضه في الثاني عشر من أكتوبر في دور عرض الولايات المتحدة.

Goosebumps 2: Haunted Halloween

النوعية:- مغامرة / خيال وتشويق

التصنيف الرقابي:- لم يحدد بعد

الإخراج:- آري ساندل

التأليف:- آر إل ستاين

البطولة:- ماديسون أيسمن و جاك بلاك

قصة الفيلم:-

زاك كوبر شاب منزعج لانتقاله من مدينته الكبيرة إلى أخرى صغيرة، لكنه يدرك أن «رُب ضارًة نافعة» بعد لقائه بجارته الجميلة هانا . لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتفاجئ زاك بأن والد الفتاة الغامضة هو مؤلف روايات «صرخة الرعب» الشهير آر إل ستاين جاك بلاك , بدأ عرضه في الثاني عشر من أكتوبر في دور عرض الولايات المتحدة.

Beautiful Boy

النوعية:- دراما

التصنيف الرقابي:- للكبار فقط

الإخراج:- فليكس فان جروينيجي

التأليف:- ديفيد شيف

البطولة:- ستيف كاريل وتيموثى شالميت

قصة الفيلم:-

يوميات مُلهمة تخطف الأنفاس لمدمن مخدرات الميث الذي يتعافى من إدمانه، حيث تُروى هذه اليوميات من منظور الوالد الذي يبصر ابنه وهو يقاتل إدمانه.بدأ عرضه في الثاني عشر من أكتوبر في دور عرض الولايات المتحدة.