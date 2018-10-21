جديد فيسبوك.. اجعل صورك ثلاثية الأبعاد

بدأ “فيسبوك” إضافة خاصية نشر تحويل الصور ذات البعدين التي يتم التقاطها بهواتف ذات عدسات مزدوجة متوافقة إلى صور ثلاثية الأبعاد.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم التمرير والتحريك والإمالة لصفحة الموقع لرؤية الصورة بأبعادها الثلاثة.

وسيتمكن جميع مستخدمي “فيسبوك” من رؤية الصور ثلاثية الأبعاد على قسم “آخر الأخبار” (نيوز فيد)، في حين سيكون في مقدور المستخدمين إنشاء وتبادل الصور ثلاثية الأبعاد خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أفادموقع “سي نت دوت كوم” المتخصص.

وبحسب ما نشره “فيسبوك” فإن التكنولوجيا الجديدة تعمل على المسافة بين الكائن الموجود في الصورة والواجهة الأمامية والخلفية، كما تستخدم الخرائط العميقة المسجلة في الصور الملتقطة باستخدام خاصية “بورتريه” في هواتف “آيفون” الذكية من طرز “آيفون7 بلس” و”آيفون8 بلس” و”آيفون إكس.إس”.

ولتحويل الصور العادية إلى ثلاثية الأبعاد يلتقط المستخدم الصور بخاصية “بورتريه” ثم يقوم بتحميلها على خدمة “نيوز فيد” على صفحته كصور ثلاثية الأبعاد. ويقول موقع “فيسبوك” إن نتيجة التحويل تكون أفضل عندما يكون الجسم الذي تم تصويره على بعد 3 أو 4 أقدام مع استخدام عدسات متعددة الطبقات وتكون ألوان الجسم متباينة مع لون الخلفية ولا يكون الجسم لامعاً.