وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية توقف عملها في ميناء الخمس

وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية توقف عملها في ميناء الخمس عدم سيطرة الأجهزة المختصّة على ميناء الخمس، يشكّل خطراً على الأمن الغذائي في الدولة الليبية.

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا إيقاف عمله ، في ميناء الخمس ؛ لأنه خارج سيطرة الجهات المختصة في الميناء.

وأكّد المركز ، أنه لن يتم التعامل مع أيّ شحنة غذائية وما في حكمها ، داخل الحظيرة الجمركية بميناء الخمس البحري، إلى أن يتم فرض السيطرة الأمنية الكاملة على المنفذ.

وأفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، أن عدم سيطرة الأجهزة المختصّة على ميناء الخمس، يشكّل خطراً على الأمن الغذائي في الدولة الليبية.

وأشار المركز إلى أنه تمّت مراسلة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي، بحكومة الوفاق الوطني والجهات ذات العلاقة ، والذي أفَدنا فيه بما يعانيه، فرع المركز الخمس من إشكاليات تواجه سير العمل فيه.

وأوضح المركز أنه تم التشديد – خلال المراسلة – على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات ؛ لمواجهة تلك الإشكاليات والعراقيل ، والاهتمام بالمنفذ وتوفير الأمن فيه.

ولفت المركز إلى أنه لم يتم اتخاذ أيّ إجراءات جادة ، لتصحيح الوضع في المنفذ، موضحًا أن لهذا الأمر، خطورة بالغة على صحة وسلامة المستهلك.