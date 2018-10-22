حفتر على رأس الجيش وإعادة تشكيل الحرس الرئاسي .. أهم مخرجات اجتماعات القاهرة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات الوفود العسكرية الليبية لتوحيد الجيش الليبي ، وأصدرت الوفود مسودة لمشروع مقترح التوحيد .

وأكد المشاركون على ضرورة المُضي قدماً ، لتوحيد الجيش بما يجعله قادراً على التعاطي مع التحديات التي تواجهها ليبيا، وعلى رأسها خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وتضمنت المسودة بنوداً خاصة بإعادة تشكيل جهاز الحرس الرئاسي، والذي لطالما أثار جدلاً خلال السنوات الماضية بشأن فاعليته بعد إنفاق الملايين على تشكيله دون أن يترك أثراً واضحاً في تحقيق أهدافه.

وحاولت الأطراف العسكرية المجتمعة في القاهرة – وفق المسودة المقترحة – وضع أُطُر لضبط عمل الجهاز بما يضمن له الفاعلية والتأثير، حيث جاء بالمسودة أن تكون تبعيته للقيادة العامة للقوات المسلحة، مع إفساح المجال للتعاون مع بعض وحدات القوات المسلحة، وأن تسند مهام الحرس الرئاسي من قبل رئيس الدولة.

ووفق المسوّدة، فقد تحددت مهام الحرس الرئاسي بحماية رئيس الدولة وأعضاء الحكومة ومقرّات المجالس التشريعية، بالإضافة إلى تأمين مقرات البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا، وحماية الضيوف وأماكن الاجتماعات والحفلات، وتأمين تنقلات أعضاء الحكومة داخل البلاد.

ومن أبرز البنود الواردة في مقترح توحيد المؤسسة العسكرية، الإبقاء على القائد العام المعيّن من مجلس النواب المشير خليفة حفتر في منصبه قائداً عاماً للقوات المسلحة مدة 4 سنوات يضاف إليها عام آخر.

ونصّ المقترح على حظر التشكيلات الموازية للجيش من خلال قرارات حازمة وإتاحة الفرصة للجميع بالانتساب للمؤسسة العسكرية ، ومنح ميزة الأسبقية لأفراد التشكيلات، وأن تكون صياغة القوانين والقرارات التي تنظم عمل المؤسسة العسكرية بشكل تكاملي بين السلطة التشريعية والتنفيذية المختصة بإدارة المؤسسة العسكرية.

وتضمن المقترح إنشاء مجلس للأمن القومي بقيادة سياسية، ومجلس للدفاع الوطني بقيادة سياسية عسكرية، ومجلس للقيادة العامة بقيادة عسكرية، وحدد المقترح مكونات هذه المجالس ومهامها.

وتحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة كاملة من الاتفاق بشأن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والذي جاء فيه إنه إيماناً بالانتقال نحو النظام الديمقراطي الذي يرتكز على التعددية السياسية، والتداول السلمي على السلطة، وما يصاحب هذا التغير السياسي من تغيير في السياسات العسكرية والأمنية، بحيث تصبح القوات المسلحة تخضع للسلطة السياسية المدنية في العناوين العريضة وتحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان والاختلاف السياسي وتؤمن بالتعاون الدولي الإيجابي، وعلاقة حُسن الجوار بين الدول بأسلوب متطور ومهني، بوصلتها الواجب الوطني والقيم السياسية والمدنية والإنسانية والمجتمعية.

المبادئ الحاكمة

فقد اتفقت الأطراف العسكرية المتفاوضة في القاهرة أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الدولة الليبية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية لأي غرض كان، أو ذريعة وتحت أي مسمى.

كما اتفق الحاضرون على أن تكون العقيدة القتالية للجيش وقواعد الاشتباك تصاغ وفق نصوص ملزمة وحاسمة وفي متناول كافة القادة والمرؤوسين بحيث تراعي مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ، وقواعد وأعراف الحرب التي تطبق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة ذات الطبيعة الغير دولية.

وأكد الحاضرون على حظر التشكيلات الموازية أو ذات التبعية الصورية، من خلال قرارات حازمة تغلب مصلحة الدولة الليبية العليا، وتراعي نضال كافة أطياف المجتمع في مشوارها الطويل نحو الدولة الديمقراطية المدنية، وإتاحة الفرصة للجميع بالانتساب للمؤسسة العسكرية ضمن ضوابطها وقوانينها، مع منح ميزة الاسبقية لأفراد هذه التشكيلات عند تحقق عنصر الرغبة عندهم، وشروط الخدمة في القوات المسلحة.

وشدد الاتفاق على أن الجيش جزء من السلطة التنفيذية، وهو مؤسسة وطنية حيادية، ولا يجوز تجنيد أجانب في الجيش تحت أي مبرر، ويصاغ نظام التجنيد بما يتناسب مع الأهداف وعدد السكان والمساحة الجغرافية والمصالح الحيوية والموارد المالية، وتحفيز المزايا للخدمة في الجيش بحيث تصبح منافسة للخدمة في بقية المجالات خاصة في حالة اعتماد نظام التجنيد الطوعي.

تلتزم المؤسسة العسكرية بالدستور وتبعيتها للسلطات التنفيذية المدنية في ظل الدولة الديمقراطية المدنية، وتتعهد بالمحافظة على المكاسب الديمقراطية، وتحترم خيارات الشعب في انتخاب نخبه السياسية التي تتولى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتساهم في توفير المناخ الآمن لكل استحقاق وطني أو دستوري.

الهيكل التنظيمي

أن القوات المسلحة الليبية بكل تكويناتها، القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة، والمناطق العسكرية، والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب النوعية، والهيئات والإدارات النوعية والتخصصية، تتبع بتراتبية حسب التخصص والصلاحيات ومستويات القيادة، حتى تنتهي بالقائد العام للقوات المسلحة وتكون في مجملها تحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الدولة) ، وذلك حسب تسلسل القيادة .

علاقة المؤسسة بالسلطة المدنية

من أجل المحافظة على الاستقرار السياسي للدولة الديمقراطية، فإن المؤسسة العسكرية تخضع للسلطات المدنية وفق الأصول الديمقراطية والدستورية، وهذه العلاقة تخضع للضوابط التي يحددها الدستور والقوانين التي تنظم الشأن العام عموماً والشأن السياسي أو العسكري على وجه الخصوص، ومن حيث المبدأ لا يجوز للعسكريين تقلد الوظائف أو المناصب السياسية إلا في الأحوال الخاصة التي تجيزها التشريعات ، وتتطلبها بعض المراحل، وهو ما يعكسه أداء القسم (الدستوري- القانوني) للقادة العسكريين كالقائد العام ورئيس الأركان العامة أمام السلطة التشريعية أو رئيس الدولة (حسب النظام السياسي)، والتعهد باحترام الدستور والتشريعات النافذة.

المجالس العسكرية

وتتجسد هذه العلاقة من خلال المجالس التالية “مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس القيادة العامة .

وتتعدد أوجه العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية حسب الحالة والظرف .