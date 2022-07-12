أخبار ليبيا 24 قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، إن الوقت حان لتقديم المبادئ النقية، وجعل مصلحة البلاد هي العليا.…
أخبار ليبيا 24 قال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية إن حكومته انطلقت في مرحلة الإعمار والتنمية بجميع المدن والمناطق، وفق…
أخبار ليبيا 24 أعلن البنك الدولي ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا، خاصة في مناطق الشرق، والتي ضربها إعصار دانيال وبعض…
أخبار ليبيا 24 اطّلع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، رفقة المهندس بلقاسم حفتر، المدير…
أخبار ليبيا 24 كرّم وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام ابوزريبة أسر الجرحى والشهداء من منتسبي إدارة البحث الجنائي، ممن سقطوا في التفجير الإرهابي الذي وقع في إحدى البوابات الأمنية بسبها قبل سنوات، وحضر التكريم مدير…
أخبار ليبيا 24 أعلن البنك الدولي ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا، خاصة في مناطق الشرق، والتي ضربها إعصار دانيال وبعض مناطق الجنوب. وأوضح تقرير للبنك، نشره مؤخرًا، أن منطقة تازربو هي الأشد فقرًا، حيث بلغت…
أخبار ليبيا 24 أطلق الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي قافلة طبية لمنطقة السلك، جرى خلالها الكشف عن 45 مواطن…
أخبار ليبيا 24 يستمر مستشفى العيون ببنغازي، في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة في مجال زراعة القرنية وجراحات الشبكية، بمعرفة فريق…
أخبار ليبيا 24 أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية ليس له علاقة بوبائية…
أخبار ليبيا 24 نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اليوم السبت، التقارير التي تفيد بانضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي…
أخبار ليبيا 24 أعرب مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، عن استغرابه من الأعمال غير الرياضية التي تعرضت لها بعثة فريقها…
أخبار ليبيا 24 يسعى نادي النصر إلى الابتعاد بصدارة المجموعة الأولى، ومواصلة سلسلة الانتصارات دون خسارة هذا الموسم، عندما يحل…
أخبار ليبيا 24 ضربت الأرض عواصف وحرائق وموجات جفاف مع مساهمة تغير المناخ الذي فاقمته ظاهرة إل نينيو، في ارتفاع…
أخبار ليبيا 24 اكتشف علماء الفلك أن قمرا صغيرا تابعا لكوكب زحل، يُدعى ميماس، قد يأوي محيطا سائلا مخفيا تحت…
أخبار ليبيا 24 طرحت شبكة “لينكد إن” مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة التواصل عبر منصتها، لتبسيط العمليات مثل…