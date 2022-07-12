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أخبار ليبيا 24 أعلن البنك الدولي ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا، خاصة في مناطق الشرق، والتي ضربها إعصار دانيال وبعض مناطق الجنوب. وأوضح تقرير للبنك، نشره مؤخرًا، أن منطقة تازربو هي الأشد فقرًا، حيث بلغت…