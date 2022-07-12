    18 فبراير، 2024 8:32 ص

    بمناسبة ذكرى فبراير.. المنفي وتكالة : هناك من يسعي لاستنزاف موارد الدولة ومقدراتها

    أخبار ليبيا 24 قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، إن الوقت حان لتقديم المبادئ النقية، وجعل مصلحة البلاد هي العليا.…
    18 فبراير، 2024 2:00 ص

    في كلمة للشعب .. حماد: تمسكوا بحقكم الدستوري في التعبير عن إرادتكم لاختيار من يمثلكم

    أخبار ليبيا 24 قال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية إن حكومته انطلقت في مرحلة الإعمار والتنمية بجميع المدن والمناطق، وفق…
    18 فبراير، 2024 1:36 ص

    رغم الثروات والموارد.. البنك الدولي يؤكد ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا

    أخبار ليبيا 24 أعلن البنك الدولي ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا، خاصة في مناطق الشرق، والتي ضربها إعصار دانيال وبعض…
    18 فبراير، 2024 12:42 ص

    الحكومة والبرلمان يتابعان سير أعمال الصيانة والتطوير بجامعة درنة

    أخبار ليبيا 24 اطّلع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، رفقة المهندس بلقاسم حفتر، المدير…
    17 فبراير، 2024 10:52 م

    أبو الغيط: على المتحاربين في ليبيا تجاوز الصعوبات لإجراء الانتخابات

    أخبار ليبيا 24 أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعمه لعملية التسوية السياسية في ليبيا وحث الأطراف…
    17 فبراير، 2024 9:54 م

    “الجنايات”: السجن لعصابة تجلب الأجانب بمستندات مزورة

    أخبار ليبيا 24 أعلن مكتب النائب العام، أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت أحكامًا بالسجن على ثمانية متهمين، من بين خمسة…
    17 فبراير، 2024 8:09 م

    إحصائية عمل الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين طوال الأربعة أشهر الماضية في درنة

    أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك “1739” مقبرة بالظهر الأحمر “862” مقبرة بمرتوبة “2876” تكفين وإعادة دفن “مقبرة الفتايح” “235” جثامين…
    17 فبراير، 2024 8:01 م

    عقيلة: أعمال الإعمار ستنجز في درنة هذا العام.. الحكومة خصصت ميزانية كبيرة للتمويل

    أخبار ليبيا 24 حضر، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تدشين مجموعة من المشاريع الإسكانية والخدمية في درنة. وقال عقيلة، اليوم…
    17 فبراير، 2024 6:32 م

    حرس المنشآت النفطية: على الحكومة تنفيذ مطالبنا.. 10 أيام ونقفل مستودع مصراتة النفطي

    أخبار ليبيا 24 هدد منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية بإقفال مستودع مصراتة النفطي، ما لم تقم الحكومة منتهية الولاية بتحقيق…
    17 فبراير، 2024 5:55 م

    أنشيلوتي: موضوعنا هو مباراة الغد.. ليس مبابي

    أخبار ليبيا 24 نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اليوم السبت، التقارير التي تفيد بانضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي…

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