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نبه آمر القوات الخاصة الصاعقة، اللواء ونيس بوخمادة أن أي فـرد يـدعي انتمائه للقـوات الخاصـة يقوم بأية أعمال قبض أو تدخل في أية جهة بـدون إجراءات أمنيـة رسمـية وتكـليف مثبت يعتبر خارجاً عـن القـانون.

وأكد بوخمادة أن كل من يقوم بأعمال القبـض عـلى أي مـواطن أو التـدخل في شـأن أي جهـة عـامـة أو خـاصـة أو التدخـل بالأراضي الزراعيـة، والأمـلاك بصفـة عـامة دون تكليف يعد خارجًا عن القانون.

وتابع آمر القوات الخاصة أن القـوات الخاصة غيـرُ مسؤولة بصفـة كـاملة عـلى هـذه التـصرفات المشبوهة ،وتطـالب جميـع الأجهـزة الأمـنيـة بـاتخـاذ جميـع إجراءاتها الرسميـة والقـانونية اللازمـة ضـد أي مخـالفٍ وعـابـث

وأشار بوخمادة إلى أن القوات الخاصة، بصفة كـاملـة رفقـة الأجهزة الأمنية، هي رادع لمن تسـوّل له نفسـه العبـث بتـراب الـوطن.