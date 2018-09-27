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أعلنت، مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية بالمنطقة الشرقية، عن وصول خام الجوازات إلى مطار بنينا أمس الأربعاء.

وقال معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، عميد حمدي العبيدي، إن العاصفة والأمطار الغزيرة لم تمنع الطائرة التابعة المؤسسة الوطنية للنفط بقيادة، كابتن طيار علي احنيش ، من جلب جوازات السفر من مدينة زوارة.

وأضاف العبيدي:”طلبت من احنيش من مساعدتنا في جلب الجوازات من زوارة، وقال بالحرف الواحد اعتبرها وصلت، وبالفعل كان عند وعده، حيث كان قادم من رحلة ومتعبا”، حسب قوله.

يشار إلى أن مصلحة الجوازات كانت قد أعلنت توقف استخراج الجوازات على مستوي ليبيا منذ حوالي سبعة أشهر نظرًا لنقص خام جوازات السفر باستثناء بعض الحالات الحرجة من الجرحى والأمراض الخطيرة فقط .