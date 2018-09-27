أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن هناك أنباء عن شن غارات جوية على أحد المواقع التابعة لتنظيم القاعدة في حي “البلدية ” في مدينة أوباري في الجنوب الليبي من قبل طيران مجهول الهوية .

يشار إلى أن ضربة جوية أمريكية نفذت بطائرة دون طيار في 24 مارس 2018 على منزلا في حي الفرسان – تانوت في مدينة أوباري واستهدف من خلالها القيادي البارز في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأمير الصحراء الجزائري ( موسي أبو رحلة ) المكني “موسي أبوداوود” وأعلن عنها البنتاغون رسميا.

بالإضافة إلى ضربة جوية أخرى في 25 يوليو 2018 استهدفت منزلا في حي الشارب في مدينة أوباري ويعتقد أن القيادي في تنظيم القاعدة الجزائري جمال عكاشة المكني “يحي أبوهمام” ومساعده الموريتاني الجنسية طلحة الشنقيطي المستهدفان، إلا أنه لم تعلن المسؤولية عن منفذ الضربة ولا هوية المستهدف.