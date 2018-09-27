أخبار ليبيا 24 – خاص

زار وفد من الهيئة العامة للسياحة بالحكومة الليبية المؤقتة، وادي الكوف بالجبل الأخضر، للوقوف على المشاكل، والعراقيل التي تحول دون تواجد السواح المرتادين لهذا الموقع.

وأوضح رئيس هيئة السياحة الدكتور أحمد بوسقاوة أن من العراقيل الكثيرة للموقع، هي عدم توفر الخدمات ، من مواقع لتوفير المياه، وأماكن مخصصة للقمامة، والمطاعم، وألعاب الأطفال، والمقاعد، والإشارات الإرشادية للمرافق السياحية، والأهم هو عدم الاهتمام بالموقع من ناحية النظافة.

وأضاف بوسقاوة أن مجلس إدارة الهيئة، سيقدّم مقترح لمجلس الوزراء لضمّ الموقع ليكون تابع مباشرة للهيئة؛ حتى يكون الإشراف مباشر عليه، ليتم تقديم خدمة أفضل للسائح من الداخل والخارج في ظروف أمنية وبإرشاد مختصٍّ من قبل الإرشاد السياحي.

وقال نائب رئيس الهيئة نورالدين الثني – مقدم المقترح – إنه بعد الموافقة من قبل مجلس الوزراء سوف تشرع الهيئة بالعمل بإنشاء بوابات خاصة على مداخل الوادي، وكذلك وضع أساسات للمرافق السياحية، والعمل على نظافة الموقع بشكل مستمر من خلال الإيرادات التي تُجبى من السواح بشكل رمزي.

وأفاد أنه سيتم المحافظة على الموقع ويزداد الجذب السياحي للمكان وتعم الفائدة على الجميع، لافتاً إلى أن كل ماسبق ذكره يتوقف على موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم.

الجدير بالذكر أن وادي الكوف يعتبر معلماً من معالم الطبيعة في ليبيا عامة والجبل الأخضر خاصة؛ لما يمتاز به من صبغة سياحية وتاريخية وتراثية .