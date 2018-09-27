أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وستيفاني وليامز نائبة المبعووث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، عدة اجتماعات ضمت أيضاً الجهات ذات الصلة لمناقشة ملف قاعدة بيانات المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع تزامناً مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وما صدر عن بعض المسؤولين من تصريحات تفيد بوجود خلل في قاعدة بيانات المواطنين وشبهات بتزوير أرقام وطنية، والتي تتعدى تداعياتها الآثار الاقتصادية والاجتماعية إلى تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي.

وطالب وليامز محافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة تنفيذ برنامج متكامل لتدقيق وتصحيح قاعدة بيانات المواطنين بعد ثبوت عمليات تزوير في الأرقام الوطنية .

يشار إلى أن هذا الاجتماع عقد ضمن الاجتماعات السابقة والتي كان آخرها الأحد الماضي، بحضور المحافظ وستيفاني وليامز نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستشار الفني لرئيس المجلس الرئاسي، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات، وعضو لجنة إدارة الهيئة، وعدد من الخبراء والمعنيين، لوضع وتنفيذ برنامج متكامل لتدقيق و تصحيح قاعدة بيانات المواطنين.

ورحبت وليامز بهذه الجهود، مؤكدة دعم البعثة الأممية لجهود تدقيق قاعدة بيانات المواطنين ما سيُسهم في إنجاح العملية الانتخابية القادمة والاستحقاقات الوطنية الهامة الأخرى.