أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتدت مجموعة مسلحة على مقر محكمة ونيابة الغيران الجزئية التابعة لمحكمة غرب مصراتة الابتدائية، وقامت بتهريب أحد المتهمين .

وطالبت وزارة العدل بحكومة الوفاق الجهات الضبطية والأمنية بتتبع هذه المجموعة المسلحة المعتدية، وتقديمها للعدالة .

وأكدت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أنها تابعت بقلق بالغ تلك الواقعة، كاشفة عن قيام المجموعة بتهريب متهم مقبوض عليه بجرم القتل العمد، في الموافق للرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية إلى دعم السلطة القضائية والمساهمة بإيجاد البيئة المناسبة لعملها.