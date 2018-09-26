أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت الأجهزة الأمنية ببوابة زاوية العرقوب من القبض على سيداتان ليبيتان تتبعان لمجلس شورى مجاهدي درنة المهزوم .

وقال عضو المكتب الإعلامي لبلدية الساحل حمدي الدغاري إن عناصر الأمن بالبوابة – والتي تضم عددًا من الأجهزة الأمنية – تمكنوا من القبض على السيدتان صباح اليوم الأربعاء .

وأضاف الدغارى – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن عملية القبض تمت أثناء مرورهن بالبوابة، بعد اشتباه عناصر البوابة في السيارة ومن فيها .

وذكر أنه على الفور أصدر آمر البوابة موسى الدرسي تعليماته بإيقاف السيارة وتفتيشها، والقبض على من فيها،مضيفا أن النساء المقبوض عليهن يقمن باستغلال الاطفال من أجل مرورهن بالبوابات، والتنقل بين المناطق ويوهمن رجال الأمن أنهم أطفالهن حيث يقمن بتهريب الأموال والمستندات والسلاح لبقايا عناصر شورى درنة المتخفيين في بعض المنازل بمدينة درنة.

وأكد الدغاري أن سائق السيارة ليبي الجنسية على علم بما تقوم به النساء، وهو شريك، ومتورط في عملية التهريب والتمويه، والان جاري التحقيق معهم من قبل جهات الاختصاص.

يشار إلى أن حي المدينة القديمة بدرنة شهد أمس الثلاثاء حالة من الهدوء الحذر بعد مناوشات متقطعة اندلعت مساء أمس الأول الإثنين.

وكان معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة في الجيش الوطني صلاح بوطبنجات قد قال في تصريحات صحفية إن مناوشات تندلع بشكل متواصل في حي المدينة القديمة كما أن الجماعات المتطرفة تستخدم الألغام كأحد الأسلحة ضد قوات الجيش.