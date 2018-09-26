أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس محمد عبد العالي بضرورة وضع آلية لحصر أعداد الثروة الحيوانية بالبلديات التابعة للحكومة المؤقتة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع صباح اليوم الأربعاء مع مدير مركز الصحة الحيوانية، ومدير إدارة الإنتاج الحيواني، والمستشار الفني بها بمقر الهيئة ببلدية شحات .

وشمل الحصر كافة أنوع المواشي “الماعز، والأغنام، والأبقار، والإبل”.

وقد كان اول الاجتماع حول الكيفية التي ستتم بها عملية الحصر، وتشكيل لجنة مركزية تنبثق منها عدة لجان فرعية موزعة على البلديات لتسهيل عملية الإحصاء .

وأكد عبد العالي على ضرورة تحديد سقف زمني لا يتجاوز شهر، شريطة أن لا يكون ذلك مخلاً بدقة النتائج التي سوف تقارن بالإحصاء السابق الذي أجري في العام ٢٠١٦م، وبلغ تعداد الثروة الحيوانية حينها خمسة مليون ونصف وحدة غنمية .

هذا وستعقد عدة اجتماعات مع منسقي القطاع، وعمداء البلديات للوقوف على التفاصيل ولتوخي دقة عملية الحصر.