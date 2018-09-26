أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء تعليمات للجهات الأمنية والخدمية، لرفع درجة الاستعداد، نظراً لتوقع سوء الأحوال الجوية المتمثلة في العواصف والأمطار الشديدة التي تشهدها مناطق ليبيا هذه الأيام.

وطالب بيان الداخلية الجهات الأمنية والخدمية بأخذ كافة الاحتياطات، والتدابير اللازمة، لتوقع سقوط كميات كبيرة من الأمطار في الساعات القادمة .

وقال مدير مكتب وزير الداخلية، مقدم محمد عثمان الوزري إنه تم إخطار كافة الجهات المعنية بتعليمات وزير الداخلية لمتابعة حركة السير، ومراقبة الجسور والأودية، ومحطات الكهرباء، والمرافق العامة؛ وإتباع كافة التدابير الأمنية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

يشار إلى أن مدينة طرابلس شهدت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة، مما تسبب في غرق بعض الشوارع الرئيسة وشلل حركة المرور بالكامل.

ومن المتوقع تساقط المزيد من الأمطار بحسب تحذيرات سابقة لجهات أمنيّة .

كما شهدت مدينة الزاوية، سيولاً في عدد من المناطق الأمر الذي أعاق حركة المرور، وتسبب في إغراق أجزاء واسعة من شوارع المدينة، بسبب تساقط الأمطار.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قد أصدرت تحذيراً من احتمال حصول تقلّبات جوية، وسقوط أمطار غزيرة، ينتظر أن تصل إلى ذروتها اليوم الأربعاء.

ودعت الوزارة، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصاً لمرتادي الطرقات الرئيسية والفرعية، وكذلك الابتعاد عن مجرى سريان الأدوية، وتلك المناطق التي يمكن أن تشهد تجمعاً للمياه.