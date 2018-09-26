أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر حكماء والمجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني باجخرة بياناً يدينون فيه ما ورد في البند السابع بتقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة باعتبار بعض الكتائب التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني بأنها كتائب غير منضبطة .

وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة اتهمت في تقريرها الصادر بتاريخ 5 من سبتمبر الجاري كتيبة”سبل السلام” وكتيبة “152” مشاة، والكتيبة “432”حرس الحدود الكفرة، بأنها كتائب غير منضبطة وتقوم بتهريب السلع والمواد المدعومة، إضافة إلى تهريب المهاجرين .

وأشار بيان حكماء والمجلس البلدي إلى أن هذه الكتائب شاركت في تحرير الموانئ النفطية من العصابات الإجرامية، وتقوم في الوقت الحالي بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومقاومة العصابات التي تمتهن الحرابة، وخطف الليبيين للمساومة بالمال في الجنوب الليبي، تهريب الوقود إلى دول الجوار.

واستغرب البيان دور الأمم المتحدة التي أصبحت بهذا الاجراء داعمة للعصبات الأجرامية، مشدداً على وقوف أهالي وحكماء اجخرة صفاً واحداً، داعمين لهذه الكتائب وبكل قوة حتى يعم الأمن والأمان في ليبيا

يذكر أن بعثة الامم المتحدة في ليبيا قد نشرت خلال الأيام الماضية تقرير على الانتهاكات في ليبيا واتهمت فيه بعض الكتائب المذكورة سلفاً، بانتهاك حقول الإنسان والمساعدة في الهجرة غير الشرعية .