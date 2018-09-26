أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير الأمن بطبرق عقيد فرج الشيهني استلام شخص تركي الجنسية يدعي “عيسى كايا” من قبل عناصر البحث الجنائي مصراتة قبل محاولته الفرار عبر مطار مصراتة .

وأوضح الشيهني – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن الجاني قدمت ضده الكثير من البلاغات والشكاوى من عدد من المواطنين بالمدينة، بسبب عمليات نصب واحتيال .

وذكر مدير أمن طبرق أن الجاني استلم من المواطنين صكوك مصدقة – بقيمة 300 ألف دينار ليبي – على أن يقوم بتسليم المدونة بالصكوك نقداً دون فائدة .

وأشار إلى أنه بعد البحث والتحري عن طريق قسم البحث الجنائي طبرق، ثبت إنه موجود بمصراتة، وينوي السفر إلى تركيا، بعد أن قام باستخراج وثيقة سفر من السفارة التركية بمدينة مصراتة بحجة فقدانه لجواز سفره، علماً بأن جواز سفره موجود بمدينة طبرق لدى أحد المبلغين .

وأضاف أنه تم الاتصال بقسم البحث الجنائي مصراتة وإبلاغهم بالواقعة، وتم إعداد كمين له من قبلهم قبل وصوله للمطار بساعات قليلة، وتم ضبطه .

وتابع أنه تم إرسال دورية من مديرية أمن طبرق لاستلامه، وتم إحضاره، وتمت توجيه التهم إليه بحسب البلاغات الواردة إلينا، وسجلت ضده 13 دعوة، واعترف بما نسب إليه وباشرت النيابة العامة بطبرق بالتحقيق معه وإيقافه على ذمة عدة قضايا .

وأكد الشيهني أن كافة الأجهزة الأمنية في غرب وجنوب وشرق ليبيا متعاونة مع بعضها، خاصة في القضايا الهمة والحساسة، من أجل المساهمة في حفظ أمن المواطنين .