أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي مساء اليوم الأربعاء بعد توقف الاشتباكات في طرابلس .

وأكدت إدارة المطار في بيان لها أمس الثلاثاء ” إعادة فتح حركة الملاحة الجوية بالمطار ، بعد توقفه لمدة أسبوعين بسبب الاشتباكات بين الكتائب المسلحة .

وأغلق مطار معيتيقة بعد إطلاق صواريخ صوبه، وجرى تحويل رحلات الطيران إلى مطار مصراتة على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي طرابلس.

وقالت الإدارة “من المتوقع أن تباشر الشركات الناقلة رحلاتها مع بداية الأسبوع القادم”.

وأغلق المطار، مرتين خلال هذا الشهر بسبب القصف العشوائي لكن لم ترد أنباء عن تعرضه لأضرار جسيمة.

يشار إلى أنه تم تسجيل 115 حالة وفاة على الأقل وأصيب أكثر من 380 شخصاً خلال الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة للسيطرة على طرابلس.