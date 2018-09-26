أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة طرابلس منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء بعد هطول أمطار غزيرة، مما تسبب في غرق بعض الشوارع الرئيسة وشلل حركة المرور بالكامل.

ومن المتوقع تساقط المزيد من الأمطار بحسب تحذيرات سابقة لجهات أمنيّة .

كما شهدت مدينة الزاوية، سيولاً في عدد من المناطق الأمر الذي أعاق حركة المرور، وتسبب في إغراق أجزاء واسعة من شوارع المدينة، بسبب تساقط الأمطار.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قد أصدرت تحذيراً من احتمال حصول تقلّبات جوية، وسقوط أمطار غزيرة، ينتظر أن تصل إلى ذروتها اليوم الأربعاء.

ودعت الوزارة، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصاً لمرتادي الطرقات الرئيسية ، وكذلك الابتعاد عن مجرى سريان الأدوية، وتلك المناطق التي يمكن أن تشهد تجمعاً للمياه.