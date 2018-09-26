أخبار ليبيا 24 – خاص

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عميد عبدالسلام عاشور اليوم الأربعاء, بالتصديق على الاتفاق الذي وقع بين ممثلي عن مدينة طرابلس وممثلي عن مدينة ترهونة، وتم الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار حسب أتفاق الزاوية .

وأكد الحاضرون جميعاً على ضرورة الالتزام بعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة, والالتزام بنشر خطاب التهدئة والإصلاح، ونبذ صفحات التواصل المحرضة على الفتنة.

ويتولى وزير الداخلية تشكيل قوة مشتركة من وزارة الداخلية وبمشاركة ضباط وضباط صف ذو خبرة أمنية من المنطقة الغربية, وتوكل لهذه القوة المشتركة مهام تأمين جنوب طرابلس “من منطقة صلاح الدين إلى قصر بن غشير”والمؤسسات المتواجدة بها, وذلك بالتنسيق مع آمر المنطقة العسكرية طرابلس.

ويتولى وفد من رجال المصالحة والأعيان الذين شاركوا في عملية وقف إطلاق النار بالدخول إلى المناطق التي حصلت بها الاشتباكات مع القوة المشكلة من وزارة الداخلية بالإشراف على عملية الانسحاب للأطراف المتصارعة ورجوعها لمقراتها وإزالة السواتر، والعوائق ومخلفات الحرب بالتعاون مع شركة الخدمات العامة.

الاتفاق تم التوصل إليه بجهود نخبة من الشخصيات الوطنية من لجنة التواصل والمصالحة التي شكلها الوزير خلال المدة الماضية.