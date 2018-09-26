أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر غرفة عمليات الدائرة الرابعة “أجدابيا – الواحات” عميد سالم ماضي اليوم في اجتماعه مع عميد بلدية جالو وأعيان ومشايخ قبيلة المجابرة بأن وزارة الداخلية كلفت قوة حماية الواحات جالوا وأجلة واجخرة لمساندة مدريات الأمن بها وفرض استتباب الأمن هناك .

وأشار ماضي إلى أن القوة ستكافح كافة الظواهر السلبية وأهمها مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تستخدم هذه المناطق ملجأ لها في التزود بالوقود والمواد التموينية وتمتهن الحرابة والتهريب .

وطالب آمر غرفة العمليات أعيان المجابرة بجالو والفعاليات الشبابية بضرورة التعاون مع الجهات الأمنية لفرض الأمن ونشر الدوريات المكثفة بجالو.

وأكد المسؤول استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات لمساندة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية داخل المدينة .

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمدن الواحات تعاني منذ فترة اختراقات أمنية بسبب ضعف الامكانيات الموجودة بمديريات الأمن بهذه المناطق .