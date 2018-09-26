أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت مؤسسة “أوتار الصبا” بطبرق ندوة بعنوان “قضايا في الظل” لمناقشة التحرش بالأطفال إحدى القضايا الهامة التي انتشرت في المجتمع الليبي في الآونة الأخيرة .

وناقش المهتمون هذه القضية بحضور كبير من أساتذة الجامعة، ورجال الدين، والقانون، وعلم النفس، والمجتمع المدني .

وجاءت قكرة الندوة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة منظمة أوتار الصبا الدولية انتصار الابيرش، من الواقع الساري في ربوع مدينة طبرق والذي أكدته الإعلامية فاطمة العبيدي في جلسة اليوم .

وطالب المهتمون الأسرة والمدرسة بمراقبة الأطفال حتى لايتعرضون لهذه الجرائم، والتي تحولهم إلى أشخاص شواذ في المجتمع .

يشار إلى أن هناك العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بتعرض أبنائهم للتحرش الجنسي من الكبار في المجتمع، الأمر الذي أصبح يشكل خطورة دعت لعقد هذه الندوة والتي ستتبعها ندوات للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الأطفال من الجنسين .