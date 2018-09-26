أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي بنغازي مساعد ضابط وليد العرفي تفاصيل القضية التي وقعت أحداثها صباح اليوم الثلاثاء في مقر دار رعاية البنات بنغازي .

وقال العرفي إنه تم تكليف اثنين من عناصر لجنة القبض من النساء لإحضار أحدى النزيلات وتدعى” ف . م”، لورود العديد من البلاغات ضدها .

وأكد العرفي أن العملية تمت بناء على أمر قبض وإحضار من المحامي العام، وتكليف قسم التحقيق والقبض بالإدارة العامة للبحث بالمهمة .

وأضاف وأنه خلال علمية الإحضار تم التعدي بالضرب من قبل النزيلات في الدار على أفراد التحريات المكلفات بالمهمة “أعضاء من الشرطة النسائية”، في هذا الوقت اضطر العناصر من الرجال التدخل على الفور، وإحضار المعنية وفض الاشتباك بين عناصر الشرطة النسائية والنزيلات .

وأشار إلى أنه تمت إحالة النزيلة المقبوض عليها إلى مركز شرطة الفويهات، نظراً لوقوع الدار في نطاق المركز.

ونوه العرفي إلى أن عملية القبض تمت بناء على أمر ضبط وإحضار من المحامي العام، ولا شأن لإدارة البحث الجنائي بعملية القبض ولا الإفراج والأمر يعود لجهات الاختصاص .

يشار إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت صور لعملية القبض على النزيلة، دون معرفة تفاصيل عملية القبض والإحضار .