أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة التوثيق والإعلام بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية عن استلام وتأمين مقر الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بعد الاقتحام الذي شهده صباح اليوم الثلاثاء من قبل مجموعة مسلحة بحسب الصفحة الرسمية للجهاز.

وطالب رائد أحمد فرنانه إدارات المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مهام تأمين مقراتها وعدم التعاون مع أي جهات أخرى.

وكانت عناصر مسلحة اقتحمت مقر الشركة يومي الإثنين والثلاثاء ، للمطالبة بتمكين مجلس إدارة جديدة للشركة بقوة السلاح.

حيث دخل مسلحين عنوة إلى مقر الشركة الواقع بحي الوحدة العربية في شارع قرقارش إبي نواس بالعاصمة طرابلس، من أجل تمكين إدارة جديدة للشركة بقوة السلاح .