أخبار ليبيا24- خاص

خطف فريق الأهلي طرابلس تعادلًا ثمينا من مستضيفه الوداد البيضاوي المغربي 1-1 في ذهاب دور 32 لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم في الدار البيضاء اليوم الاثنين.

وتقدم مفتاح طقطق بهدف لممثل ليبيا في الدقيقة 23 عندما استفاد من عرضية أسكنها في شباك الحارس ياسين خروبي، وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 35 من علامة الجزاء عبر الليبيري وليام جيبور.

وبات رفاق محمد نشنوش في طريق مفتوح للتأهل لدور الستة عشر حيث يحتاج للفوز أو التعادل في مباراة الإياب التي ستقام يوم الجمعة المقبل في تونس بينما ينبغي على الوداد التعادل بهدفين أو أكثر أو الفوز بأية نتيجة للانضمام للمتأهلين للدور المقبل.

وكان الوداد البيضاوي قريبا من افتتاح التسجيل بعد مرور سبع دقائق من البداية من ركلة حرة للظهير محمد الناهيري لكن الحارس الدولي الليبي محمد نشنوش أنقذ مرماه بنجاح.

وأهدر مفتاح طقطق فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 44 بعد أن انطلق نحو منطقة جزاء الوداد لكنه سدد في يد الحارس بدلا من التمرير لزميله أنيس سالتو غير مراقب، وضغط الوداد لانتزاع هدف الفوز لكن تسديدة الناهيري في الدقيقة 50 تصدى لها نشنوش.

وزاد الضغط المغربي بعد الدفع ببديع أووك وأيمن الحسوني وزهير مترجي لكن أخطر فرصة كانت للفريق الليبي عبر أنيس سلتو الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة 86 لكنه سدد كرة ضعيفة في يد الحارس.

وسدد مترجي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بمحاذاة القائم الأيسر بينما أبعد الحارس نشنوش بعدها بدقيقتين تسديدة من أووك إلى ركنية ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب بعد أربعة أيام.