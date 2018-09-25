أخبار ليبيا24- خاص

أصدر، وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف قرارا بتكليف حسن امهيدي الشلماني، مديرا للإدارة العامة للبوابات الالكترونية والتمركزات الأمنية.

وأشار بوشناف في القرار رقم”393″، إلى تكليف الشلماني بالمهمة الجديدة بالإضافة إلى توليه مهام عمله، رئيسا لقسم المرور والتراخيص بنغازي.

يشار إلى أنه تم إنشاء عدد 7 بوابات أمنية إلكترونية موزعة على مداخل ومخارج مدينة بنغازي وتُشكل طوقاً متكاملاً لتوفير أفضل مستوى من الحماية للمدينة.

وتعتمد البوابات على التقنيات التي تحتوي عليها بإجراء مسح يكشف عن السيارات المُفخخة وإيقافها باستخدام حواجز هيدروليكية لتمنع دخولها إلى المدينة.

وتتبع هذه البوابات الأمنية الإدارة العامة للتمركزات الأمنية في وزارة الداخلية، وموصولة بمنظومة الأمن التي تحتوي على قوائم بأسماء الأفراد المطلوبين إرهابياً وجنائياً، كما ترتبط بالغرفة الرئيسية لكاميرات المراقبة.