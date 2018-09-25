أخبار ليبيا24

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول سقوط قذيفة على منزل عائلة بن زكري في طريق المطار ومقتل عدد من أفرادها.

وأكدت الداخلية أنه فور انتشار الخبر انتقل رئيس مركز شرطة طريق المطار وضابط التحقيق إلى المنزل المذكور فلم يجدوا أحد في المنزل.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى أنه بحسب شهادة الجيران أكدوا بأن أفراد العائلة قد خرجوا بالكامل من منزلهم منذ بداية الاشتباكات في المنطقة.

ودعت وزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وصفحات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم أخذ المعلومات إلا من مصادرها الرسمية.

يشار إلى أن مناطق عدة في العاصمة طرابلس شهدت سقوط قذائف على المنازل والمدارس خلال المواجهات التي تشهدها المدينة منذ مايقارب الشهر بين المليشيات المختلفة في العاصمة.