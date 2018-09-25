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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الحل الوحيد لإنهاء النزاع على الشرعية هو انتخاب رئيس للبلاد، وأي معارض للانتخابات هو طرف يريد البقاء في السلطة.

وأضاف صالح في بيان له أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لإخراج جميع الأجسام من المشهد بطريقة سلمية ديمقراطية، دون الوقوع في فراغ سياسي ونزاع جديد.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الحل الوحيد هو انتخاب رئيس للبلاد، وتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة وطنية تتولى جميع متطلبات المواطنين، ويمكن لمجلس النواب مراقبتها ومحاسبتها.

ودعا المواطنين والناخبين في كل دائرة انتخابية إلى محاسبة نوابهم على الغياب عن حضور الجلسات، منوهًا إلى أن الانقسام في مجلس النواب يمنع الوصول إلى أي اتفاق بسبب التدخل الأجنبي وتداخل وتعارض المصالح.