أخبار ليبيا 24 – خاص
قامت المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة “أو أم في” النمساوية بتجهيز معمل الطاقة البديلة الخاص بالمعهد العالي لشؤون الطاقة باجخرة .
واستأنف العمل في تركيب المعمل مساء الإثنين، والذي يحتوي على معدات وأجهزة خاصة بتوليد الطاقة البديلة والنظيفة منها بالطاقة الشمسية، والرياح وعن طريق المياه .
وتعتبر هذه الأجهزة الأولى من نوعها داخل المعاهد العليا بليبيا، والتي ستسهل للطلبة والمعلمين في توصيل المعلومة للطالب عن طريق الشرح المبسط، والعملي لمثل هذه الأجهزة .
ويعمل المعهد العالي لشؤون الطاقة باجخرة جهود حثيثة لتشييده واتمام عدة معامل أخرى منها معمل النفط والغاز ومعمل اللغات .
يذكر أن المعهد العالي لشؤون الطاقة باجخرة يعتبر ثاني معهد متخصص في ليبيا في تدريس وتعليم الطاقة البديلة والذي يستقبل في الطلبة من كافة المدن والقرى الليبية.
تركيب معمل الطاقة البديلة بإجخرة
أخبار ليبيا 24 – خاص