أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة “أو أم في” النمساوية بتجهيز معمل الطاقة البديلة الخاص بالمعهد العالي لشؤون الطاقة باجخرة .

واستأنف العمل في تركيب المعمل مساء الإثنين، والذي يحتوي على معدات وأجهزة خاصة بتوليد الطاقة البديلة والنظيفة منها بالطاقة الشمسية، والرياح وعن طريق المياه .

وتعتبر هذه الأجهزة الأولى من نوعها داخل المعاهد العليا بليبيا، والتي ستسهل للطلبة والمعلمين في توصيل المعلومة للطالب عن طريق الشرح المبسط، والعملي لمثل هذه الأجهزة .

ويعمل المعهد العالي لشؤون الطاقة باجخرة جهود حثيثة لتشييده واتمام عدة معامل أخرى منها معمل النفط والغاز ومعمل اللغات .

يذكر أن المعهد العالي لشؤون الطاقة باجخرة يعتبر ثاني معهد متخصص في ليبيا في تدريس وتعليم الطاقة البديلة والذي يستقبل في الطلبة من كافة المدن والقرى الليبية.