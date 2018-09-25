أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم الشبكات لدى شركة هاتف ليبيا منطقة الاتصالات الجبل الأخضر جاب الله بونعيجة أن فريق من مهندسي الشركة سيتجه إلي واحة الجغبوب لاستكمال مشروع شبكة الألياف البصرية .

وأضح بونعيجة أن مشروع شبكة منظومة الجيل القادم (NGBN) شبكة ألياف بصريه تعمل عليها جميع شبكات الإتصالات ليببانا والمدار والإنترنت، ومنظومات المصارف والجوازات والسجل المدني، والعبور والتلفزيون، والمسافة من طبرق إلى الجغبوب منفذ منها 130 كم من قبل شركة الكاتيل الفرنسية .

وأردف سيتم استكمال المشروع بكوادر ليبية، وبنفس مواصفات الشركة المنفذة التي يتكون عدد فريقها 13 شخصاً، بما في ذلك رئيس المجموعة.

وأفاد بونعيجة أن المدة الزمنينة المقترحة لاستكمال المشروع 15 يوما إلى 30 يوما كحد أقصى .

من جهته، أجرى رئيس الفرع البلدي الجغبوب ادريس التواتي عدة اجتماعات داخل الجغبوب منها مع شركة البريد، وهاتف ليبيا لاستقبال الفريق المشارك في إكمال مشروع الألياف البصرية، وتجهيز كل ما يلزم من إقامة ومواصلات وإعاشة.