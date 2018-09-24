أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم الممثل الخاص غسان سلامة قبل قليل من مكتبه في العاصمة طرابلس تقريراً مفصلاً حول آخر التطورات هناك .

وعرض المبعوث الأممي كافة الأوضاع، في اجتماع مباشر عبر الأقمار الصناعية على هامش اجتماع الجمعية العمومية .

وقال المبعوث الأممي أن البعثة تعمل على تهدئة الوضع في طرابلس، ومنع امتداد الاقتتال للأحياء المجاورة .

وأشار سلامة إلى أنه على تواصل دائم مع المدن الأخرى لدعم اتفاقية وقف إطلاق النار والحد من انضمام مجموعات مسلحة أخرى للقتال.

يشار إلى أن البعثة رحبت بالتصريحات المتعددة من العديد من المدن الليبية، والتي تشجب العنف، وتدعو إلى إنهاء الاقتتال، وتثبيت وقف إطلاق النار وتدفع باتجاه الإصلاحات الأمنية والاقتصادية عبر الوسائل السلمية من أجل طرابلس خالية من المجموعات المسلحة.