أخبار ليبيا 24 – خاص

زار وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء مناطق غرب ليبيا وجنوبها، مساء اليوم الإثنين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بمدينة بنغازي .

وطالب المشايخ والأعيان خلال لقائهم اليوم بالقائد العام، بالتدخل لوضع حد لما يحدث في طرابلس، ومناقشة بعض مشاكل الجنوب .

وهنأ المشايخ والأعيان حفتر بانتصار القوات المسلحة على الجماعات الظلامية في شرق البلاد، وبسط الأمن به، مؤكدين دعمهم الكامل للقوات المسلحة بقيادته .

ومن جهته، أكد حفتر أن الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه، وأن ما يحدث في طرابلس لا علاقة للجيش به، ولكنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما يحدث للمواطنين من انتهاكات وقتل .

وقال إن الجيش سيتحرك في الوقت المناسب بما يثلج صدور الناس الذين ذاقوا ذرعاً من تناحر الميليشيات المسلحة .