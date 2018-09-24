أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة أنه سيتم الكشف عن موقع دفن جثامين الصحفيين التونسيين سفيان الشواربي ونذير القطاري في غابة بومسافر في درنة.

وأفاد المصدر أنه سيتم انتشال جثاكين الصحفيين من قبورهم في الغابة حسب اعترافات الإرهابي عبدالرزاق ناصف بطاو كشف في برنامج وثائق خاصة في 7 يناير 2017.

وأشار المصدر إلى أن الشواربي والقطاري خطفا في سبتمبر 2014 بعدما كانا معتقلين لدى جهاز حرس المنشآت النفطية السابق بإمرة المدعو إبراهيم جضران فتم خطفهما أثناء تنقلهم من إجدابيا إلى طبرق.

وأوضح المصدر أنه عند مرورهم عبر بوابة (النوار) الواقعة جنوب مدينه درنة والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإرهابي تم خطفهم من قبل عناصر تنظيم الإرهابي.

وأضاف المصدر أنه تم قتل أحدهم ذبحًا بالسكين من قبل عناصر تنظيم الدولة الإرهابي وقتل زميله رميا بالرصاص لاتهامهما بالعمل في فضائية محاربة للدين مفسدة في الأرض، بحسب التنظيم الإرهابي.

الجدير بالذكر أن الأنباء تضاربت بعد أن نقلت بعض المصادر أن الصحفيان على قيد الحياة ولم يقتلا حسبما أشيع، حيث كشفت والدة القطاري سنية رجب أنهما حيان.

وكتبت رجب في تدوينة على صفحتها الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي :”قلتلكم ولدي حي”، ودعت في تدوينة ثانية الشعب إلى الخروج إلى الشارع للمطالبة بالإفراج عنهما حيث أنهما في مركز إيقاف”.

يشار إلى أن الصحفيان سفيان ونذير قد اختطفا في الثامن من سبتمبر عام 2014 من قبل مجموعة مسلحة أثناء إجرائهم تحقيقاً حول حرس المنشآت النفطية في إجدابيا لصالح قناة فراست التونسية.