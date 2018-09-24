أخبار ليبيا24-خاص

تسلم مركز إيواء قنفودة يوم السبت عدد 17 مهاجرًا غير شرعيًا من الجنسيات الصومالية والسودانية والتشادية.

وأوضح مسؤول الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي أمجد الورفلي، أنه تم ضبط عدد 11 شخص من الجنسية السودانية وشخص من الجنسية الصومالية دخلوا عن طريق جنوب مدينة إجدابيا، من قبل الكتيبة 302 صاعقة، وقاموا بتسليمهم إلى مركز إيواء قنفودة.

وأضاف الورفلي أن اللواء مجحفل 106 قام بتسليم عدد 5 أشخاص، من الجنسية التشادية، وشخص من الجنسية السودانية، تم ضبطهم جنوب مدينة إجدابيا أيضا، إلى مركز إيواء قنفودة.