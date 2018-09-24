أخبار ليبيا24- خاص

أقيم في مدينة بنغازي ملتقى التوظيف الثاني الذي يندرج تحت برنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

واستقبل فندق تيبستي مكان انعقاد الملتقى الشركات و الباحثين عن عمل الذين تم استدعاؤهم لإجراء مقابلات و تم اختيارهم مسبقا وفق متطلبات الوظائف المعروضة عبر الموقع الإلكتروني للمشروع.

وتم إعداد المترشحين والباحثين عن عمل لتعزيز فرصهم في أن يتم اختيارهم من قبل الشركات و النجاح في مقابلات العمل من خلال ورش عمل مجانية حول مهارات التواصل وكتابة السيرة الذاتية قبل دخولهم للمقابلة الشخصية للعمل .

ويسعى برنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى في ليبيا و توفير فرص عمل مستدامة من خلال الاستشارات التقنية و التدريب الموجه.

أحد مؤسسي ملتقى التوظيف في بنغازي أحمد الهويدي لـ”أخبار ليبيا24″ كل شيء كان بشكل ممتاز وخالف التوقعات المتقدمين للعمل بلغ عددهم 800 شخص و الازدحام كان كبير من قبل المدعوين على الشركات حتى واجهنا مشاكل في التنظيم لأننا لم نتوقع هذا القبول الكبير من الناس.

وأضاف الهويدي “أتمنى أن يستمر هذا الحدث في بنغازي لعدة أعوام و يتم تطويره أكثر ليكون منبر تواصل بين الشركات و الشباب الباحثين عن العمل و الإكثار من هذه النشاطات لتقليل نسبة البطالة في ليبيا”.

ويعمل هذا المشروع مباشرة مع المؤسسات و الخبراء و التقنيين وأيضا مع الجهات الحكومية و المصارف وغرف التجارية و الصناعة و الزراعة و غيرها من أصحاب المصلحة في القطاع الاقتصادي و لكن التركيز الكبير يكون على النهوض و تطوير القطاع الخاص الذي يعاني من تدهور في واضح في ليبيا.

يشار إلى أنه خلال مرحلة تجريبية في عام 2017 أقيمت في العاصمة طرابلس أجرت فرق تعزيز القدرة التنافسية مقابلات مع أكثر من 70 مؤسسة صغيرة و متوسطة الحجم في ليبيا نفذت شراكات مع 16 منها لإنشاء أكثر من 350 وظيفة مستدامة في مجموعة من القطاعات بما في ذلك الملابس و الصحة و البناء وصناعة الأغذية و التجارة .