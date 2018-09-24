أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن الأنباء متضاربة حول مقتل القيادي والمسؤول العسكري والأمني لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل الإرهابي عبدالعزيز عبدالحميد الجيباني الشهير “زيزو” والمعروف (45).

وأضاف المصدر أن الأخبار المؤكدة ومنذ أسبوع تحديدا أن لا يزال على قيد الحياة رغم الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور وسط البلاد “المدينة القديمة” خلال شهر أغسطس 2018.

وأوضح المصدر أن ” زيزو ” من مواليد 1978 ومن سكان شارع “الكاوه” الفرعي المجاور لشارع البحر في وسط المدينة التحق بكتيبة شهداء أبو سليم خلال فبراير 2011 ومنها أصبح قيادي عسكري لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل عند تأسيسه في نوفمبر 2014 وأصبح آمرًا وقياديًا في محاور القتال في جنوب مدينة درنة ومسؤولا عن استهداف مطار الأبرق العسكري حيث كان آمرًا للسرية المسؤولة عن ذات الاستهداف.

وأفاد المصدر أن “زيزو” أصبح قياديًا ومسؤولًا أمنيًا وأصيب خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية بلغم أرضي أدى إلى بتر رجله اليسرى في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة في سبتمبر 2016، وتلقى العلاج في مدينة مصراتة بعد خروجه عبر البحر من الميناء البحري بمدينة درنة في شهر مارس 2017 .