أخبار ليبيا 24 – خاص

انتخب عميد جديد لبلدية الكفرة بحضور وتوافق كافة أعضاء البلدية داخل مقر وزارة الحكم المحلي بمدينة البيضاء.

وبهذا تكون بلدية الكفرة أول بلدية تقوم بعملية الانتخاب، وذلك بعد صدور قرار إلغاء صفة الحاكم العسكري درنة بن جواد بقرار من القائد الأعلي للجيش الليبي عقيلة صالح .

وكان مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة أصدر قراراً بإعادة المجالس البلدية المنتخبة للعمل، بحيث يجتمع كل أعضاء المجلس البلدي ليتم اختيار عميد له من بين الأعضاء السبعة المنتخبين .