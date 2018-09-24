أخبار ليبيا 24 – خاص

تنادى عدد من النشطاء المدنيين، وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء البلديات المحيطة بالعاصمة طرابلس، لتنظيم مظاهرة سلمية لا شعار لها إلا “العاصمة لمحبي السلام “.

ويسعى المنظمين والمشاركين في المظاهرة للانطلاق من بلدياتهم باتجاه ميدان الشهداء في وسط العاصمة، وسيتخذونه مكاناً لتجمعهم، وستستمر المظاهرة الشعبية السلمية في ذات المكان إلى أن تضع الحرب أوزارها، وحل وإنهاء كل الأزمات التي يعيشها المواطن الليبي يومياً .

يشار إلى ان العديد من السياسيين و المسؤولين والنشطاء والأصوات المعروفة في مدينة مصراتة، أدانت الحرب في العاصمة ونبهت إلى خطورة مشاركة أي أطراف من مدينة مصراتة .