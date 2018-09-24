أخبار ليبيا 24 – خاص

عبر النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام السابق الدكتور جمعة عتيقة، عن استيائه من البيان الصادر في مدينة مصراتة، الذي يدعو إلى مشاركة أبناء وتشكيلات المدينة في الصراع الدامي في العاصمة طرابلس .

وقال اعتيقة في تدوينة له على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي “كمواطن وابن من أبناء مصراتة شرفني أهلها بالحصول على أعلي نسبة في أول انتخابات، أُعلِنُ أن بيان دعاة الحرب لا يمثلني” .

وانتقد الدكتور اعتيقة في تدوينة سابقة قبل أيام مشاركة المدعو صلاح بادي، وكل المليشيات المتناحرة في العاصمة، واصفاً الجميع بــ “والغي الدماء”، وأنهم سيلقون مصيراً محتوماً لأنهم قتلوا الناس جميعاً بغير حق .

وكان طالب وزير الداخلية السابق، وسفير ليبيا الحالي في البحرين فوزي عبد العالي قد طالب المجلس الرئاسي بكافة اعضائه بالاستقالة فوراً .

ووجه كلمة لأبناء مدينته المشاركين في الحرب الدائرة الآن في طرابلس، قائلاً فيها “أنا من أهالي مصراتة، وأرفض الإنجرار إلى الحرب، والدعوة للقتال لا تمثلني وأراها فتنة ستنذهب بما تبقى، فتعقلوا ولا تكونوا أدوات للفتنة.

يشار إلى ان العديد من السياسيين و المسؤولين والنشطاء والأصوات المعروفة في مدينة مصراتة أدانت الحرب في العاصمة ونبهت إلى خطورة مشاركة أي أطراف من مدينة مصراتة فيها .