أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الداخلية السابق، وسفير ليبيا الحالي في البحرين فوزي عبد العالي المجلس الرئاسي بكافة اعضائه بالاستقالة فوراً .

ودون سفير ليبيا في البحرين على حسابه “إستقيلوا! بقرار شجاع لحفظ ما تبقي من الوطن، في إشارة إلى كافة أعضاء الرئاسي .

وقال عبد العالي – على حسابه الخاص بتويتر – إنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا الآن، لافتاً إلى أن الحل في ليبيا هو سياسي بامتياز.

وأكد الوزير السابق أنه ليس هناك حل إلا باستقالة الرئاسي لحفظ دماء الليبيين، والحفاظ على ما تبقي من طرابلس، ومن ليبيا.

ووجه كلمة لأبناء مدينته المشاركين في الحرب الدائرة الآن في طرابلس، قائلاً فيها “أنا من أهالي مصراتة، وأرفض الإنجرار إلى الحرب، والدعوة للقتال لا تمثلني وأراها فتنة ستنذهب بما تبقى، فتعقلوا ولا تكونوا أدوات للفتنة.

وقال مخاطباً أهالي المدينة “ماذا جنيتم من حرب فجر ليبيا، وحرب الشروق، كي تنجروا إلى حرب أخري في طرابلس، ماذا ستحققون من هذه الحرب لم تحققوه من التي كانت قبلها، موضحاً أن الدعوة للحرب جريمة في حق الوطن” .

ودعا سفير ليبيا في البحرين كافة أبناء مدينته للوقوف صفاً واحدًا، لافتًا إلى أن ليبيا تنتظر منكم أن تساهموا في وقف القتال، والدمار، وأن تحافظوا على ما تبقي، وأن تقدموا رؤية سياسية واعية، وواضحة للخروج من النفق، لا أن تدعموا الحرب والدمار .

يشار إلى أن فوزي عبد العالي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية التابعة للمجلس الوطني الانتقالي والتي شكلها عبدالرحيم الكيب، وكان قبل ذلك عضواً بالهيئة التشريعية للمجلس عن مصراتة.