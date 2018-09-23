أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت، مباحث الأحوال المدنية بنغازي من القبض على شخص فلسطيني الجنسية، قام بتزوير مستندات رسمية واستخدامها في أغراض خاصة .

وأوضح مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، مقدم أسامة الدرسي، أن الجاني تمكن من تزوير شهادات ميلاد، ووضع عائلي، وأرقام وطنية.

وقال، الدرسي، إن إدارة المباحث الأحوال المدنية، وردت إليها معلومات حول الجاني، وقامت بالتحري والاستدلال عليه وجمع المعلومات حوله.

وأضاف أن الفلسطيني قام من خلال تزويره لشهادات الميلاد والوضع العائلي، وحصوله على الرقم الوطني المزور من الزواج بثلاثة نساء ليبيات، وأخرى فلسطينية، وقام بعقد قرانهن عن طريق الرقم الوطني المزور.

وأكد مدير الفرع، أنه بعد التحقيق تبين بأنه يقوم بتصوير زوجاته، ويطالبهن مقابل التصوير الحصول على المال من أجل مقايضتهن بالصور، مضيفاً بأن إدارة المباحث أحالته إلى جهات الاختصاص من أجل استكمال الاجراءات القانونية.

يشار إلى أن مباحث الأحوال المدنية بنغازي تمكنت من الكشف عن عدد 416 شهادات ميلاد، وأوضاع عائلية ومستندات مزورة خلال تسعة أشهر، وقد تم إحالة كافة القضايا إلى جهات الاختصاص.