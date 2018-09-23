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تمكن أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن سلوق قمينس وبالتعاون مع مركز شرطة جردينة من ضبط 800 لتر خمور محلية في وكر في منطقة جروثة 20 كلم غرب منطقة قمينس.

وقال رئيس قسم شرطة النجدة في مديرية أمن سلوق قمينس مقدم خالد العبار، إن معلومات وردت إلى القسم مفادها عن وجود شخص يقوم بصناعة وبيع الخمور محلية الصنع في منطقة جروثة غربي منطقة قمينس.

وأضاف العبار، أنه بعد التأكد من صحة المعلومات تم أخذ تأشيرة مداهمة من النيابة العامة، وبالتعاون مع أعضاء مركز شرطة جردينة تمت مداهمة المكان وضبط المتهم وبحوزته ما يقدر بنحو 800 لتر من الخمور محلية الصنع.

وأشار رئيس قسم شرطة النجدة بمديرية أمن سلوق قمينس، أنه جرى إحالة المتهم والمضبوطات إلى مركز شرطة في منطقة قمينس وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.