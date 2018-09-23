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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اختيار ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، الأفضل في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ميسي شارك أساسيًا ضد أيندهوفن وسجل أول هاتريك له هذا الموسم ليصل إلى 103 هدف في دوري أبطال أوروبا.

وحصل ميسي على النسبة الأعلى من الأصوات بالتفوق على جيمس ميلنر من ليفربول وبول بوجبا من مانشستر يونايتد ونبيل فقير من ليون الفرنسي.

وجاء هدف الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر، الأول أمام توتنهام من تسديدة على الطائر خارج حدود منطقة الجزاء في المركز الأول بتصويت الجمهور.

وتفوق الهدف على ما سجله عثمان ديمبلي مع برشلونة أمام أيندهوفن وماريانو دياز مع ريال مدريد ضد روما وريناتو سانشيز مع بايرن ميونخ ضد بنفيكا.

ميسي يتصدر ترتيب الهدافين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بواقع 3 أهداف.