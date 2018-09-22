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تمكنت إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة، أمس الجمعة، من إجلاء 15عائلة كانت عالقة في منطقة خلة الفرجان، وخلف معسكر اليرموك، تلبية لنداء استغاثة ورد إلى غرفة الإسعاف والطوارئ التابع للإدارة.

وأشارت إحصائية للمستشفيات الميدانية، التابعة لإدارة شؤون الجرحى، إلى وقوع عشرة قتلى، جراء الاشتباكات أمس الجمعة، من بينهم خمسة مدنيين و قتيل من العمالة الوافدة وعسكري وثلاثة منهم مجهولي الهوية.

كما بينت الإحصائية سقوط 106 قتيل منذ بداية الاقتتال بتاريخ 8/26/2018، وتعرض 153 إلى إصابات بسيطة ووقوع 365 جريح لإصابات خطيرة ومتوسطة، وفقدان 18شخص وإجلاء 149عائلة وإغاثة 264عائلة.