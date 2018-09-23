أخبار ليبيا24- خاص

أصدر قطاع كرة القدم في نادي الأهلي بنغازي قرارًا بسحب الرقم 10 من نجم الفريق عبد الله العرفي بعد أن رفض الالتحاق بتدريبات الفريق هذا الموسم بسبب رغبته في الانتقال إلى فريق آخر.

ومن جهته، أكد قطاع الكرة في النادي الأهلي أن قرار سحب الرقم من العرفي جاء ضمن ‏حزمة قرارات تم اتخاذها قبيل انطلاق الموسم الرياضي.

وأشار القطاع إلى أن الرقم ١٠ في الفريق سيرتديه خلال الموسم القادم المحترف الإيفواري نيكيز داهو، فيما أوضح العرفي أنه سيرتدي أي رقم آخر غير شاغر بالفريق.

وكان نادي الأهلي بنغازي قد وجه فيما سبق رسالة رسمية قبل انطلاق تدريبات الفريق إلى اللاعب، ووكيل أعماله امحمد العرفي، مطالباً فيها باجتماعٍ هام ومستعجل ، في مقر النادي في منطقة قاريونس، وذلك لمناقشة وضعية اللاعب مع النادي، ومعرفة أسباب عدم التحاقه بالفريق الأول إلا أن اللاعب ووالده لم يحضرا الاجتماع.

وقدم العرفي خلال الموسمين الماضيين أداءً مميزا مما حذا عدد من الأندية المحلية للدخول في منافسة للحصول على خدماته إلا أن الأهلي ببنغازي جدد التعاقد معه بمبلغ يتجاوز المليون لفترة 3 مواسم.