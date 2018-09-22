أخبار ليبيا24- خاص

سقطت صباح اليوم السبت 7 صواريخ مجهولة المصدر على منازل للمدنيين في محلة شرفة الملاحة الواقعة داخل الحدود الإدارية لبلدية سوق الجمعة.

وأشارت مصادر لـ”أخبار ليبيا 24″ إلى أن حصيلة الأضرار جراء سقوط الصواريخ كانت جرح شخص وأضرار مادية كبيرة في مساكن الموطنين.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة منذ يوم 28 من أغسطس وكان المستشفى الميداني طرابلس التابع لوزارة الصحة في حكومة الوفاق قد أعلن اليوم السبت أن إجمالي القتلى والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات وحتى 21 من سبتمبر الجاري قد وصلت إلى 106 قتيل و365 جريح مابين إصابة خطيرة ومتوسطة و153 إصابة بسيطة و 18 مفقود كما تم اجلاء149عائلة وإغاثة 264عائلة.