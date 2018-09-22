أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مليشيا مايسمى قوة الردع والتدخل المشترك أنها لم تخترق الهدنة التي تم توقيعها في مدينة الزاوية مؤخراً .

وقالت القوة – التابعة لوزارة داخلية الوفاق – إنه ملتزمة بالاتفاق منذ من قبل حتى التوقيع عليه بيوم، ويشهد على ذلك أعضاء في البعثة، حسب قولها .

وأوضحت أنها تعرضت لهجومين مباغتين سواء صباح الأمس أو صباح اليوم، وقد قمنا بالرد على الهجوم فقط، وهذه من قواعد الاشتباك، ولم نغادر أماكن تمركزاتنا والأدلة كثيرة في أماكن الاشتباكات التي حصلت، وأيضاً شهود العيان.

وأكدت المليشيا أنها تدعم جهود المبعوث الأممي والبعثة كاملة، لوقف إطلاق النار، داعية كافة الأطراف لحقن الدماء والتوقف عن الاحتراب، إلا أننا قد تفاجأنا بالزج بنا من قبل البعثة بأننا طرف رئيسي في خرق الهدنة، مطالبة البعثة إلى تقصّي الحقائق وإظهارها للجميع.

وقالت الردع إنها تابعت بقلق بالغ تغريدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر حول من الذي يخرق أتفاق وقف إطلاق النار، وكنّا على ثقة كاملة بأن هناك آليات دقيقة لمتابعة، ورصد الطرف الذي يخرق الاتفاق وينصف الجميع إلا أن ماشاهدناه كان صادماً.

وكانت البعثة قد حذّرت كل التشكيلات المسلحة التي تخرق الهدنة في طرابلس، متوجهة لفصيل بعينه في أهم تطوّر تصدره البعثة في تحميل المسؤولية.

وقالت البعثة إنها تحذّر “جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها عبد الغني الككلي المعروف ب”غنيوة”، وتذكرها بأنها قد وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به.