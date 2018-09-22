أخبار ليبيا24- خاص

أكدت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني وداد أبو النيران أن حصيلة القتلى جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس يوم أمس بلغت 15 حالة وفاة وعشرات الجرحى.

وأضاف أبو النيران لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الحصيلة قابلة للازدياد خصوصاً أن هناك حالات حرجة بين الجرحى.

وأوضحت رئيس قسم الإعلام أن هذه الحصيلة لا تشمل مستشفى ترهونة العام أو السبيعة أو مصحة العافية نظراً لامتناع كل من الجهات المذكورة إعطاء أية إحصائية بالرغم من مراسلتها.

يشار إلى أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد منذ أيام اشتباكات مسلحة عنيفة بين المليشيات المختلفة فيها وبين قوات تابعة للواء السابع الذي أعلن عملية أسماها تطهير العاصمة من هذه المليشيات.