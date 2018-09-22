أخبار ليبيا24- خاص

كشف مدرب فريق كرة القدم في نادي الأهلي طرابلس إيهاب جلال عديد المواضيع التي تهم الفريق حيث أشار إلى أنه استبعد المدافع علي سلامه من القائمة التي ستقابل الوداد يوم الاثنين المقبل.

وأوضح جلال في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية أن اللاعب طلب الانتقال إلى نادي آخر وتمت الموافقة على ذلك، مشيرًا إلى أن فسخ عقد المحترف الجزائري علي القشي جاء لأن طريقة لعبه لا تتناسب مع الفريق.

وعن المدافع هيثم ضانه أكد المدرب، أنه امستمر مع الفريق، موضحًا أنه استغنى عن المدافع محمد المنقوش لوجود عناصر في الفريق أفضل منه فيما لن يلعب المحترف عبدولاي في مبارة الوداد الأولى لأنه غير مسجل بالقائمة.

وختم جلال تصريحاته أن الإدارة أعطته كامل الصلاحيات، وأنه سيكون مسؤول على الفريق واختياراته